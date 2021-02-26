Знаки зодиака, для которых полнолуние 27 февраля станет опасным

27 февраля 2021 года по лунному календарю наступает фаза полнолуния. Энергетика этого периода достаточно неоднозначная.

С одной стороны, на многих представителей зодиакальных созвездий может нахлынуть вдохновение. А потому стоит держать под рукой блокнот и ручку, чтобы успевать записывать все свои идеи. Но с другой стороны за реализацию задуманного лучше пока не браться. Так как чрезмерная эмоциональность, к которой будут подталкивать звезды – не лучший напарник в достижения успеха.

Каким знакам зодиака нужно остерегаться полнолуния в феврале специально для OBOZREVATEL рассказал известный украинский ясновидящий и астролог Хаял Алекперов.

Овен

В период полнолуния Овны могут стать главными провокаторами конфликтов. И чтобы не испортить отношения с коллегами и близкими звезды настоятельно советуют быть сдержаннее. Старайтесь избегать колких замечаний и строгой критики в адрес окружающих людей.

Телец

Тельцы могут оказаться в центре внимания противоположного пола. И если одиноким сердцам это сулит романтические знакомства, то семейные знаки могут столкнуться с ревностью партнера, которая будет в несколько раз усиливаться из-за воздействия полнолуния. Так что стоит быть осторожнее!

Близнецы

Полнолуние может подталкивать Близнецов к неоправданным тратам. Чтобы избежать невыгодных капиталовложений, представителям знака стоит не торопиться с в решении финансовых вопросов и чаще советоваться с близкими.

Рак

В период полнолуния самоедство Раков будет на пике. Претензии к себе могут возрасти настолько, что и до невроза недалеко. А потому стоит чаще переключать внимание с проблем на собственные успехи.

Лев

В этот период полнолуние будет подталкивать Львов к чрезмерной категоричности. Может быть только два мнения – ваше и неправильное. Но эта тактика – лучший способ остаться без поддержки окружающих. А потому лучше к ней не прибегать.

Дева

Девы могут стать настоящими генераторами идей. Но вот за реализацию задуманного лучше взяться немного позже. Сейчас представители знака рискуют столкнуться с большим количеством преград на своем пути.

Весы

Звезды настоятельно советуют не торопиться с выводами о людях. Есть большая вероятность довериться человеку, который пытается использовать вас в своих интересах. И в этом случае осторожность и советы близких – лучшая панацея.

Скорпион

Скорпионам может захотеться кардинальных перемен в жизни, вроде смены работы или даже места жительства. Но не стоит делать резких движений. Скорее всего, вами движут эмоции, а не здравый смысл.

Стрелец

В этот период Стрельцы на многие вещи посмотрят по-новому, сделав правильные выводы о происходящем. Но при этом торопиться с принятием кардинальных решений не стоит. Сейчас лучшая тактика – планирование.

Козерог

Упрямство Козерогов может достигнуть своего пика. Чтобы не спровоцировать серьезных ссор с семьей, звезды советуют представителям знака чаще уступать в спорах. Даже если при этом приходится переступать через свою гордость. Так как уладить конфликты будет крайне нелегко.

Водолей

Звезды настоятельно советуют Водолеям избегать споров со своей половинкой. Так как из маленькой искры может разгореться серьезный пожар. Потушить его, скорее всего, удастся. Но вот над трещиной в отношениях придется работать долго.

Рыбы

В этот период Рыбы рискуют попасть под дурное влияние. А потому старайтесь прислушиваться к своей интуиции и действуйте исходя только из своих интересов.

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