Полнолуние 22 августа: чего опасаться и что нужно сделать

В воскресенье, 22 августа, в 15:02 по Киеву наступит последнее полнолуние лета. Пройдет оно в знаке Водолея и в соединении с Юпитером.

Период полной Луны является непростым. Астрологи предупреждают о высоком риске конфликтных ситуаций и ухудшения самочувствия. В то же время могут появиться новые шансы и возможности. Как пережить полнолуние без негативных последствий, выяснял OBOZREVATEL.

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Августовское полнолуние пройдет в созвездии Водолея, поэтому на первом месте окажутся тема свободы и желание радикальных перемен, считает астролог Наталья Ларичева.

Полнолунием 22 августа управляет Уран – планета неожиданностей, обновления и развития. В то же время Луна будет находиться в соединении с ретро-Юпитером – планетой-благодетелем, объясняет астролог Марина Скади.

А 30-й градус Водолея, под которым пройдет полнолуние, означает, что Вселенная дает шанс выйти из сложных ситуаций и легче преодолеть трудный путь.

Ближайший месяц будет своеобразной проверкой на способность, несмотря ни на что, сохранять позитивный настрой, адекватную самооценку, сильные волю и характер.

То, что полнолуние проходит в знаке Водолея второй месяц подряд, астрологи считают шансом, данным свыше, чтобы изменить жизнь к лучшему.

В этот период рекомендуется избавиться от старой одежды, сделать перестановку, заняться вопросами, которые откладывались долгое время, завершить все начатое в прошлом месяце.

Что касается личной жизни, здесь торопиться с принятием важных решений не стоит, иначе потом можно пожалеть. "Лучше отложить решение до менее эмоционально накаленных дней", – рекомендует Наталья Ларичева.

В целом в полнолуние чрезвычайно важно стараться изо всех сил сохранять баланс и эмоциональное равновесие, хоть и сделать это очень непросто. А излишек энергии стоит направить в сферу творчества и креатива.

Период полной Луны неблагоприятен для важных начинаний. Поэтому рекомендуется решать текущие вопросы, а не "закладывать фундамент" для будущего.

Важно также не срываться на близких, избегать конфликтов, правильно питаться, выпивать достаточное количество воды и не переедать. Полезно уделить время отдыху и медитации.

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