'Полколонны снесло, раскидало всех': оккупант рассказал о мощном ответе со стороны ВСУ. Аудио разговора

Оккупанты продолжают нести большие потери от ЗСУ и жалуются на это в разговорах с родными из России.

Очередной перехват телефонного разговора, в котором военный оккупационной армии рассказывает о реальных потерях армии РФ в Украине, опубликовал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

В разговоре оккупант, воюющий в Украине, жалуется на большие потери и на то, что командование гонит их на убой.

"Завтра едем город забирать. В бой, в атаку, х*й его знает. Стоим, как в ополчении, войска стоят там, сегодня по нам опять авиация у*бала. Полколонны нах*й снесло. Ехали вроде в Россию, теперь стоит задача город забирать – х*й мы его заберем. Только подъехали – х*й знает что у них [в ВСУ] за ракеты, офицеры съ*бались", – рассказал оккупант.

Видео дня

Он также поделился подробностями разгрома колонны.

"Сань, истребитель по нам так у*бал, полколонны снесло, кто ехал, нах*й все снес. Даже оглянуться не успели, как раскидало всех. Колонна большая? Большая, но бестолковая – одни КАМАЗы. А сегодня, пока съ*бывались, по колонне кто-то из леса начал еб*шить [ВСУ], еб*ули, 3 БТР – так и закипели", – рассказал он.

Также оккупант отметил, что рассчитывать на подкрепление им просто неоткуда: в Украину уже перебросили всю его дивизию, очень многие уже попали в плен.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что пленный российский оккупант обратился к соотечественникам: пацанов кинули, как пушечное мясо, в неизвестность, одумайтесь.