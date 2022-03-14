Полицейский вместе с военнослужащим ВСУ уничтожили три танка врага: фото Героев

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Недалеко от села Карасовка в Харьковской области полицейский и военный ВСУ уничтожили три вражеских танка. В ходе боя защитники получили ранения, однако сейчас их жизни ничего не угрожает.

Об этом 13 марта сообщили на официальном Facebook-странице МВД Украины.

Как отмечается, правоохранитель Сергей Филоненко вместе с военным заступили на службу утром 7 марта. Через полтора часа они заметили технику оккупантов. С помощью противотанкового ракетного комплекса Javelin мужчины уничтожили 3 танка.

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В результате столкновения оба мужчины получили осколочные ранения. Сергей Филоненко в настоящее время находится в больнице.

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