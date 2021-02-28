Життя людини - це є найцінніша цінність яка може бути на світі.

Нове життя народжується у муках жінки. Потім ідуть роки на виховання та зрілість людини.

А як же легко втратити своє дорогоцінне життя...

Достатньо просто піти прогулятись по тонкому льоду, як сьогодні зранку в місті Дніпро, зробили троє дорослих чоловіків, які ще потягли за собою 13 річного хлопчика.

Всі четверо провалилися під кригу.

Ще 7-10 хвилин і всі б вони загинули від переохолодження, якщо б їм на допомогу миттєво не прийшов екіпаж патрульної поліції з позивним "Легіон 313" у складі патрульних поліцейскіх Сергія Міняйло і Олега Предвічних.

Патрульними було негайно вжито всіх заходів до порятунку людей.

За допомогою троса з лебідкою, драбини і мотузок, які надали небайдужі громадяни вони почали витягувати трьох чоловіків та дитину.

Поліцейські С. Міняйло і О. Предвічний без зволіканнь і оперативно максимально можливо наблизились по льоду до потерпілих і в першу чергу врятували спільними зусиллями дитину, після чого врятували чоловіків, які вже з останніх сил трималися за кригу.

Усіх потерпілих зі скаргами на самопочуття та переохолодженням каретами ШМД та екіпажем "Легіон 313" доставлено до лікарні.

Дитину до обласної дитячої лікарні, дорослих в приймальне відділення на вул. Космічну, де їм буде надана медична допомога.

Патрульні Сергій Міняйло і Олег Предвічний будуть представлені до відомчих нагород Національної поліції та МВС.

Хлопці - Ви справжні Герої!

Ми всі пишаємось Вами!

Дякуючи Вашій відвазі та готовності до самопожертви сьогодні були врятовані чотири життя.

Саме для цього Арсен Аваков та його команда робили реформи поліції, щоб саме такі хлопці, як Ви, захищали життя людей та порядок в суспільстві.

Дякую також і всім небайдужим громадянам, які допомагали всім чим могли, щоб витягнути людей із крижаної води.

Ви - всі молодці!

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