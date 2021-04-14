Политолог поддержал Минздрав в борьбе против российского "Спутника"

Политический эксперт Кирилл Сазонов заявил, что соглашение на поставку в Украину вакцины от коронавируса компании Pfizer – это реальная победа страны. Также он назвал российскую вакцину "снадобьем".

На своей странице в Facebook он отметил, что в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записалось 449 96 человек, а это значит, что украинцы готовы вакцинироваться.

"Осталось ответить на ключевой вопрос – чем? Вакцины пока на всех не хватает. И это проблема не только Украины – вакцины не хватает во многих странах. Квоты, задержки, срывы контрактов, запрет экспорта. Наша реальность сегодня. Если рамочное соглашение по поставкам 10 млн. доз Pfizer будет реализовано – это действительно реальная победа, которую в свой актив смогут записать министр Степанов и президент Зеленский. Лавров хватит на всех", – уверен он.

Кроме того, Кирилл Сазонов поддержал решение министра здравоохранения отказаться от российской вакцины Спутник-V.

"Нам нужны миллионы доз вакцины. И, кстати, нам их предлагают. Я бы даже сказал, очень активно предлагают. Буквально навязывают. Ну, вы поняли про какое снадобье я говорю, потому что называть российский "Спутник-V" вакциной грешно. Но пока не получается впихнуть это зелье в Украину – Степанов снова подтвердил, что пока он министр никакого российского "Спутника" тут не будет. Поддерживаю", – отметил политолог.