Покрутились у наших берегов и последовали за "русским кораблем": Братчук рассказал о ситуации в Одессе. Видео

Утром 24 марта российские оккупанты с моря приблизились к Одессе. Однако провокации ему не удались.

Об этом рассказал спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук в обращении к одесситам. Он напомнил, что мужественное противостояние украинцев длится уже месяц и девятый год (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Враг с утра пытался нам здесь устроить небольшой испуг. Не удалось. Сигнал воздушной тревоги. Знаю, что вы действовали так, как я вас всегда прошу. Ну попугали. Ну покрутились у нашего берега. То "русский корабль" – пусть идет на**й. Вам всем желаю дня такого, чтобы запомнился", – отметил Братчук.

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Он подчеркнул, что Одесса всегда была и будет украинским городом, который врагам не запугать.

Ранее украинские защитники уничтожили бригаду морских пехотинцев ВС РФ, пытавшихся взять штурмом город Одесса. Среди ликвидированных оккупантов оказался и их командир.

Братчук, сообщивший эту новость, не назвал имени ликвидированного командира российских морских пехотинцев. В то же время подчеркнул, что такая же судьба ждет каждого оккупанта: за издевательство над украинскими женщинами и убийство наших детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 марта российские фашисты выпустили пять ракет по одному из населенных пунктов в Одесской области. К счастью, погибших нет.

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