Покровская громада получила мощные генераторы и продукты питания от ДТЭК

Покровская сельская территориальная община Никопольского района получила от ДТЭК ВИЭ три генератора и еще одну партию продуктов питания, сообщили в компании.

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Гуманитарная помощь была организована в рамках проекта "Спасаем жизнь", который в начале войны создали ДТЭК и Метинвест в координации с Фондом Рината Ахметова.

Мощные трехфазные дизельные генераторы Mitsui с автоматическим запуском будут установлены в пунктах несокрушимости Покровского сельского территориального общества в селах Пригородное, Покровское и Новософиевка. В целом работа пунктов несокрушимости охватывает до 7 тысяч жителей.

Также ДТЭК ВИЭ передал продукты питания для формирования еще 2 тысяч наборов для местных жителей общины наиболее уязвимых групп населения – пожилых и людей с инвалидностью, многодетных семей и семей погибших военных. Среди переданных товаров – продукты, необходимые в любом хозяйстве: пшеничная мука, сахар, соль, рис, макаронные изделия, тушеное мясо и паштет, овощные консервы и печенье.

"Сегодня Никопольщина находится под постоянными вражескими обстрелами. Разрушение объектов энергетической инфраструктуры приводит к временным отключениям света, поэтому установка мощных электрогенераторов в пунктах несокрушимости поможет людям зарядить мобильные телефоны и павербанки, выпить горячего чая и частично решить другие бытовые проблемы".

Мы рады, что помощь от ДТЭК ВИЭ идет на пользу тем, кто в этом нуждается больше всего" - цитирует пресс-служба ДТЭК слова Владимира Шуляцкого, директора Никопольской СЭС, находящейся на территории общины.

Тремя неделями ранее в Покровское были доставлены 6 тысяч продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова и ДТЭК ВИЭ в рамках проекта "Спасение жизней".

Продуктовые наборы были распределены среди самых нуждающихся жителей Покровской сельской общины.

Всего в рамках гуманитарного проекта "Спасаем жизнь" помощь получили уже более 425 тысяч украинцев. Это продукты, средства гигиены и медицинское оборудование для больниц.