Покровская больница получила медикаменты от Фонда Ахметова и "Метинвеста"
Очередная партия медикаментов доставлена из Запорожья в Покровскую клиническую больницу интенсивного лечения.
Руководитель КНП "Покровский КЛИЛ" Юрий Бородин говорит: это важные медикаменты, которые используются при оказании экстренной помощи, оперативных вмешательств.
"Купить эти препараты у производителей сейчас невозможно, поэтому мы очень благодарны фонду Рината Ахметова и компании Метинвест за такую своевременную и необходимую помощь", - прокомментировал он.
Руководитель больницы также отметил, что лекарство предоставляется согласно заявкам медучреждений, процесс поставки налажен до мелочей. Такая помощь в городах присутствия предприятий Группы Метвинвест будет поступать и в дальнейшем.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн. человек, из них 3,5 млн. были спасены на Донбассе.