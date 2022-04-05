Покровская больница получила медикаменты от Фонда Ахметова и 'Метинвеста'

Очередная партия медикаментов доставлена из Запорожья в Покровскую клиническую больницу интенсивного лечения.

Руководитель КНП "Покровский КЛИЛ" Юрий Бородин говорит: это важные медикаменты, которые используются при оказании экстренной помощи, оперативных вмешательств.

"Купить эти препараты у производителей сейчас невозможно, поэтому мы очень благодарны фонду Рината Ахметова и компании Метинвест за такую своевременную и необходимую помощь", - прокомментировал он.

Руководитель больницы также отметил, что лекарство предоставляется согласно заявкам медучреждений, процесс поставки налажен до мелочей. Такая помощь в городах присутствия предприятий Группы Метвинвест будет поступать и в дальнейшем.

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн. человек, из них 3,5 млн. были спасены на Донбассе.