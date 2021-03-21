Пока в Украине вакцинировали только 108 тыс., в Британии прививки получила половина населения

Марина Лисничук Общество 09:59, 21.03.2021 Обновлено: 11:22, 21.03.2021

В Украине за субботу, 20 марта, против коронавируса вакцинировали еще 3968 граждан, а в целом с начала кампании иммунизации прививку получили 108 310 украинцев (один обе дозы).

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения (Минздрава), опубликованные в Telegram-канале. В то же время, например, Британия накануне заявила о феноменальном достижении – в стране удалось вакцинировать от COVID-19 уже половину взрослого населения.

В разных регионах Украины в течение минувших суток сделали от нескольких десятков до более полутысячи прививок препаратом CoviShield от AstraZeneca. Меньше всего человек вакцинировали в Одесской и Винницкой областях, а больше всего на Киевщине.

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

  • Винницкая область – 40 прививок;

  • Волынская область – 100 прививок;

  • Днепропетровская область – 260 прививок;

  • Донецкая область – 140 прививок;

  • Житомирская область – 100 прививок;

  • Закарпатская область – 90 прививок;

  • Запорожская область – 60 прививок;

  • Ивано-Франковская область – 228 прививок;

  • Киевская область – 550 прививок;

  • Кировоградская область – 50 прививок;

  • Луганская область – 150 прививок;

  • Львовская область – 150 прививок;

  • г. Киев – 270 прививок;

  • Николаевская область – 120 прививок;

  • Одесская область – 30 прививок;

  • Полтавская область – 180 прививок;

  • ривненская область – 160 прививок;

  • Сумская область – 130 прививок;

  • Тернопольская область – 120 прививок;

  • Харьковская область – 210 прививок;

  • Херсонская область – 250 прививок;

  • Хмельницкая область – 160 прививок;

  • Черновицкая область – 60 прививок;

  • Черниговская область – 110 прививок;

  • Черкасская область – 250 прививок.

Данные по вакцинации от COVID-19 в Украине

В Минздраве добавили, что прививки проводились 134 мобильными бригадами по иммунизации. Кроме этого, по состоянию на 20 марта в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записался уже 305 281 человек.

Тогда как в Великобритании 20 марта заявили о вакцинации уже половины взрослого населения страны. По данным Национальной службы здравоохранения (NHS), по меньшей мере одну инъекцию препарата от коронавируса получили 26,9 млн британцев или 51% взрослых. В то же время 2 132 551 человек (4%) получил уже две дозы и считается полностью вакцинированным.

"Вакцинация больше половины взрослого населения является феноменальным достижением и свидетельствует об огромных усилиях NHS, врачей общей практики, волонтеров, местных властей и государственных служащих во всех уголках Британии", – цитирует The Guardian слова министра здравоохранения страны Мэтта Хэнкока.

Отметим, что для ускорения вакцинации там решили увеличить интервал между дозами прививок с четырех до 12 недель.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный директор Центра общественного здоровья Роман Родына объяснил различие между антителами после перенесенного COVID-19 и вакцинации.

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