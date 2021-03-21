Пока в Украине вакцинировали только 108 тыс., в Британии прививки получила половина населения
В Украине за субботу, 20 марта, против коронавируса вакцинировали еще 3968 граждан, а в целом с начала кампании иммунизации прививку получили 108 310 украинцев (один обе дозы).
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения (Минздрава), опубликованные в Telegram-канале. В то же время, например, Британия накануне заявила о феноменальном достижении – в стране удалось вакцинировать от COVID-19 уже половину взрослого населения.
В разных регионах Украины в течение минувших суток сделали от нескольких десятков до более полутысячи прививок препаратом CoviShield от AstraZeneca. Меньше всего человек вакцинировали в Одесской и Винницкой областях, а больше всего на Киевщине.
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
Винницкая область – 40 прививок;
Волынская область – 100 прививок;
Днепропетровская область – 260 прививок;
Донецкая область – 140 прививок;
Житомирская область – 100 прививок;
Закарпатская область – 90 прививок;
Запорожская область – 60 прививок;
Ивано-Франковская область – 228 прививок;
Киевская область – 550 прививок;
Кировоградская область – 50 прививок;
Луганская область – 150 прививок;
Львовская область – 150 прививок;
г. Киев – 270 прививок;
Николаевская область – 120 прививок;
Одесская область – 30 прививок;
Полтавская область – 180 прививок;
ривненская область – 160 прививок;
Сумская область – 130 прививок;
Тернопольская область – 120 прививок;
Харьковская область – 210 прививок;
Херсонская область – 250 прививок;
Хмельницкая область – 160 прививок;
Черновицкая область – 60 прививок;
Черниговская область – 110 прививок;
Черкасская область – 250 прививок.
В Минздраве добавили, что прививки проводились 134 мобильными бригадами по иммунизации. Кроме этого, по состоянию на 20 марта в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записался уже 305 281 человек.
Тогда как в Великобритании 20 марта заявили о вакцинации уже половины взрослого населения страны. По данным Национальной службы здравоохранения (NHS), по меньшей мере одну инъекцию препарата от коронавируса получили 26,9 млн британцев или 51% взрослых. В то же время 2 132 551 человек (4%) получил уже две дозы и считается полностью вакцинированным.
"Вакцинация больше половины взрослого населения является феноменальным достижением и свидетельствует об огромных усилиях NHS, врачей общей практики, волонтеров, местных властей и государственных служащих во всех уголках Британии", – цитирует The Guardian слова министра здравоохранения страны Мэтта Хэнкока.
Отметим, что для ускорения вакцинации там решили увеличить интервал между дозами прививок с четырех до 12 недель.
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