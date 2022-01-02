Под Новый год, 31 декабря оккупанты убили нашего воина.

Вчера вечером, 1 января, не приходя в сознание, умер боец 95 бригады. Смертельное ранение получил 27 декабря. Снайперская пуля пробила его голову насквозь. Тычина Игорь, ему был всего 21 год...

Видео дня

Боль и чувство страшной несправедливости. Пока население страны взрывает петарды и закатывает салюты, наслаждается бесконечными гуляниями и концертами – мальчишки отдают свои жизни.

И так – все годы войны, мало кто о сдержанности хочет слышать. Нет справедливости. Вечная память защитникам Украины. Соболезнования родным