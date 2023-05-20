'Поймай барыгу': к 'охоте' на наркоторговцев можно приобщиться по всей Украине

Акция "Поймай барыгу – получи кэш" распространяется по всей территории Украины.

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Ее главный спонсор и предприниматель Егор Левченко призывает всех, кто небезразличен, сообщать в полицию о торговцах, занимающихся сбытом наркотиков, а также о работе нарколабораторий.

Об этом пишут организаторы акции на своем сайте " Поймай барыгу ". Тот, кто выполнит все условия акции, получит деньги на карту. Все детали о том, как это правильно сделать, также есть на сайте. Участники акции уже получают свои награды, заявили организаторы.

Напомним, что "охота" на барыг началась 1 мая в трех городах: Харькове, Киеве и Одессе. А сегодня к ней уже можно приобщиться по всей территории Украины.