Похолодание в Украине: в Гидрометцентре дали прогноз на понедельник. Карта

Погода в Украине в понедельник, 25 октября, принесет похолодание до -5 градусов. Осадков на территории страны не предвидится.

Об этом сообщает пресс-центр Украинского гидрометеорологического центра. Синоптики предупредили, что ночью и утром в западных областях будут туманы. Ожидается ветер переменных направлений, 3-8 метров в секунду.

Метеорологи сообщили, что температура воздуха ночью в западных, северных областях ожидается в пределах 0… -5 градусов ночь, днем потеплеет до +8…+10. Морозы также накроют Винницкую и Черкасскую области.

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На остальной территории Украины ночью ожидается 0…+5, днем +6…+11 градусов. При этом на Закарпатье и Прикарпатье днем воздух прогреется до 13 градусов тепла.

В Киеве и области 25 октября днем столбики термометра покажут +7…+9, ночью 0…-2 градусов.

В Гидрометцентре добавили, что 24-27 октября в восточных, большинстве западных, Винницкой, Житомирской, Киевской, Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее синоптик Наталья Диденко сказала, что период потепления в Украине закончится 23 октября. В страну идет похолодание, но уже через неделю погода снова может смениться очередным периодом тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, метеоролог Вазира Мартазинова рассказала, что зима в Украине 2021-2022 будет холодной. Возможны большие перепады температуры и сильные морозы.

Синоптик Татьяна Негадайлова сказала, что предстоящая зима в Украине будет достаточно морозной и снежной. А вот на оттепели в этом сезоне рассчитывать украинцам слишком не стоит.