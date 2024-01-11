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Пограничники получили антидроновые комплексы от Вадима Столара

Мария Шевчук
Общество
2 минуты
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Пограничники получили антидроновые комплексы от Вадима Столара

Вадим Столар и его команда закупили и передали представителям Госпогранслужбы системы для детекции и уничтожения врага беспилотников. Такая информация обнародована в сюжете Новости.Live.

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"Основной задачей нашего Фонда в сфере военной помощи всегда является сохранение жизней украинских бойцов, а также обеспечение их современным оборудованием и экипировкой. Поэтому мы продолжаем передавать на фронт все необходимое: от бронежилетов и тепловизоров до автомобилей, беспилотных летательных аппаратов и антидроновых комплексов", – подчеркнул Вадим Столар.

Пограничники получили антидроновые комплексы от Вадима Столара

Волонтер Наталья Приходько добавила подробности относительно самих аппаратов и их важности для фронта.

"Сегодня мы передаем украинским пограничникам комплексы для обнаружения и противодействия дронам. Это передовые устройства для радиоэлектронной борьбы со средними и малыми беспилотниками. В современной войне БПЛА стали значимым фактором, и, к сожалению, враг бесперебойно использует их. Поэтому нашим военным необходимо защищаться от этой угрозы и передаваемая командой Вадима Столара техника предназначена именно для таких ситуаций", – поделилась Наталья Приходько.

Пограничники получили антидроновые комплексы от Вадима Столара

Пограничники указывают, что средства радиоэлектронной борьбы абсолютно необходимы для любой группы, которая отправляется выполнять боевые задания. Они ведь ежедневно имеют дело с ударными БПЛА, которые массированно запускает противник.

Пограничники получили антидроновые комплексы от Вадима Столара

"Представители ВЧ, к которой я принадлежу, выражают благодарность Вадиму Столару за эти средства для проведения радиоэлектронной борьбы. Это не просто помощь и облегчение выполнения неотложных задач, а еще и шанс сохранить больше жизней наших военных", - отметил военнослужащий Государственной пограничной службы Украины под позывным "Шум".

Пограничники получили антидроновые комплексы от Вадима Столара

Напомним, что вообще от вторжения России в Украину в феврале 2022 года украинские бойцы получили более полутысячи единиц специализированной техники и высокотехнологичного оборудования, а также около 50 тысяч единиц разного военного снаряжения и экипировки от БФ Вадима Столара.