Пограничники показали свой талисман: кота Марвела нашли после штурма. Фото

Военные Краматорского пограничного отряда бригады "Форпост" рассказали о своем талисмане - коте с кличкой Марвел. Пушистик достался им после одного из штурмов врага.

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Фотографию пушистого талисмана бойцы обнародовали в Telegram-канале бригады. Защитники забрали кота с собой и оставили его на своем наблюдательном пункте.

Теперь Марвел – любимец пограничников. Он ловит мышей и любит отдыхать на стуле командира подразделения, "сохраняя тепло", пока военные продолжают уничтожать врага.

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