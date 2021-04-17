Погода в воскресенье в Украине будет холодной: синоптик уточнила прогноз

Погода в Украине в воскресенье, 18 апреля, будет холодной. Температура воздуха в большинстве областей ожидается +10 +14 градусов.

На севере и северо-востоке страны будет холоднее – +7 +12 градусов. В Карпатах и на высокогорье температура опустится до минусовой отметки, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Кроме того, ближайшей ночью во многих областях могут быть заморозки. Циклон с дождями прогнозируют в Черниговской, Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской и Ривненской областях. На остальной территории Украины 18 апреля без осадков.

В Киеве погода в воскресенье будет влажной и прохладной. Местами прогнозируется дождь, днем ​​около +10 +11 градусов.

"20-22 апреля припрется в Украину очередной циклон на наши головы – станет больше осадков, ветра, будет холодновато", – добавила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в ближайшие выходные синоптики спрогнозировали прохладную и дождливую погоду, а в отдельных областях к тому же выпадут дожди.