Украину накроют дожди: в каких областях пятница пройдет без осадков

Погода в Украине в пятницу, 27 августа, будет дождевой практически на всей территории страны. День без осадков прогнозируют только в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской областях.

В остальных регионах ожидаются дожди, вероятнее всего – без гроз. Соответствующие метеорологические данные были опубликованы накануне на сайте Укргидрометцентра.

В то же время в Луганской, Харьковской, Николаевской и Херсонской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Самой низкой температура будет на западе Украины – днем от +19 до +22, при этом в крайних западных областях – всего от +17 до 20 градусов.

В центре и на севере в среднем термометры покажут от +20 до +24. На востоке и юге – от +24 до +29 градусов.

В столице Украины и Киевской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Температура воздуха в светлую пору суток – от +21 до +23 градусов.

Прогноз погоды на пятницу в Украине от Натальи Диденко можно найти в нашей новости по ссылке.

Напомним, что похолодание, которое наблюдается на юге и западе Украины, не будет продолжительным. Уже в ближайшие выходные в регионы может вернуться летняя жара.

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