Погода на Рождество: в большинстве областей ожидаются морозы, но будет ли идти снег. Карта

В четверг, 25 декабря в Украине будет стоять сухая и морозная погода. Обусловил ее антициклон, который пришел из акватории Северного моря, и холодная воздушная масса с севера. Но снега на Рождество не ожидается

Видео дня

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По данным синоптиков, отсутствие осадков в стране будет определять поле повышенного давления.

25 декабря будет переменная облачность, а ветер северо-западного направления, который будет двигаться со скоростью 5-10 м/с, усилит ощущение холода.

Ночью в большинстве областей ожидается снижение температуры, она будет колебаться в пределах -7...-12. Днем от -1 до -6.

Только на Закарпатье и в Крыму температура воздуха будет несколько выше: ночью 0..-5, днем от 1 градуса мороза до +4.

В Киеве и области 25 декабря будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью -7...-12, днем -1...-6 градусов.

В Киеве ночью от -8 до -10, а днем -2-...-4.

В связи со снижением температуры воздуха ожидается появление первичных ледовых явлений в виде заберегов и шуги на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Хмельницкая области) и Западного Буга (Львовская, Волынская области).

Как сообщал OBOZ.UA, впервые за три года в Украине в конце декабря ожидается смена погодных процессов. Устойчивое похолодание и зимние условия установятся именно на Рождество.