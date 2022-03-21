Погибший в Леруа Мерлен: изменит ли компания свою позицию по россии
Внаслідок вчорашнього вибуху у Києві загинув один із співробітників компанії Леруа Мерлен.
Нагадаю, що Леруа Мерлен та холдинг ADEO — це один з найбільших платників податків в росії, французька компанія, що належить родині Мюльє. Поки що так виглядає, що компанія навпаки збирається нарощувати свій бізнес в росії.
В українському офісі компанії відбувається справжня драма: українці по всіх каналах вимагають від хедофісу піти з росії, а у відповідь їх взагалі відключили від пошти та інших корпоративних комунікацій.
Чи може змінитись позиція холдингу після вчорашнього вибуху їхнього магазину та загибелі співробітника? Будемо спостерігати та битися…
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