Украинцы, которые погибли на Майдане, отдавали жизнь за независимость Украины. Не за политиков и политические партии. Они шли на смерть за каждого из нас. Все эти годы за нашу страну погибли люди различных мнений и взглядов, но едины в своей преданности своему народу и Родине.

Сегодня многие ссорятся, кто больший патриот. Так нельзя. Все, кто помогает стране в борьбе с оккупантами, кто защищает ее на фронте, кто спасает жизни в госпиталях, кто помогает армии, кто заботится о раненых, кто копейкой, добрым словом, кто на политической арене, в силовых структурах, кто чем – все эти люди патриоты Украины!

Все ссоры между украинцами разрушают память о погибших следует прекратить. Мы не можем изменить то, за что погибли люди на Майдане. Вечная память и низкий поклон. Большое спасибо за пример мужества и преданности Украине.

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