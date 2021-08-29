Погибшие на Донбассе бойцы Гурняк и Горбенко стали 'Героями Украины'

В воскресенье, 29 августа, во время торжеств ко Дню памяти защитников Украины президент Владимир Зеленский посмертно наградил орденом "Золотая Звезда" солдата Виктора Гурняка. Награду из рук главы государства получили родители Героя Петр Степанович и Мария Мирославовна. Такой же орден получил погибший боец Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Святослав Горбенко.

Война на Донбассе унесла жизни Гурняка 19 октября 2014 года, сообщили в пресс-службе Офиса президента. Воин погиб, вывозя раненых под минометным обстрелом российско-оккупационных войск возле поселка Смелое Луганской области (посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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Как написал в Facebook координатор Transparency International Ukraine Назар Зелинка, обращение к президенту Украины о присвоении Виктору Гурняку звания Героя Украины инициировали еще 28 апреля 2015 на сессии Тернопольского горсовета. Долгое время документы находились на рассмотрении.

"Шесть лет, четыре месяца и один день – именно столько времени прошло с нашей инициативы присвоить Виктору Гурняк звание Героя Украины", – написал Зелинка.

Виктор Гурняк родился в Тернополе и жил во Львове. Он был активистом Евромайдана, волонтером, работал журналистом и корреспондентом, служил в рядах батальона "Айдар".

Второй посмертно награжденный Зеленским воин – Святослав Горбенко – погиб 3 октября 2014 года во время боев за Донецкий аэропорт. Перед смертью он пытался спасти своего товарища, который был ранен осколком танкового снаряда.

Орден "Золотая Звезда" получили родители Горбенко Сергей Александрович и Лариса Викторовна.

Как сообщал OBOZREVATEL, в День Независимости звание Героя Украины и Орден "Золотая Звезда" было предоставлено солдату Сергею Белоуса (посмертно), старшине Максиму Ридзаничу (посмертно) и полковник Евгению Сидоренко.