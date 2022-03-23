Погиб в бою, отвлекая вражескую авиацию: поляки создали видео об украинском асе, Герое Украины Александре Оксанченко

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В Польше почтили память украинского пилота, полковника Александра Оксанченко. Один из лучших летчиков-истребителей погиб в воздушном бою с российскими оккупантами, отвлекая на себя вражескую авиацию.

Об этом в Facebook написала журналистка Оксана Щербак. Авторы ролика об Оксанченко – FoxTwo.pl – группа польских энтузиастов авиации (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Поляки отметили, что они многие годы восхищались мастерством украинца на авиашоу в Европе. В конце ролика они опубликовали фрагмент, где Оксанченко зачитал детский стишок после выступления на шоу в городе Радом.

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"Покойся с миром, товарищ полковник. Слава Украине! Героям слава!" – добавили в конце видео авторы.

Александр Оксанченко был учителем не одного поколения украинских пилотов.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский наградил полковника Оксанченко званием Героя Украины.

На счету уникального пилота – более 2 тысяч летных часов и самые сложные элементы высшего пилотажа, которые он выполнял виртуозно.

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