Подполковнику сухопутных войск три месяца не платят зарплату
Жена подполковника сухопутных войск рассказала мне, что мужу три месяца не платят зарплату. И только не надо кричать, что это вранье. Человек воевавший с самого начала войны врать не будет.
Это беда, военные три года без повышения зарплаты, вдобавок еще и не выплачивают. При этом власть отнекивается, что задолженности по зарплатам нет. Циничная ложь, впрочем как и везде.
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Источник:Facebook Натальи Юсуповой