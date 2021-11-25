Жена подполковника сухопутных войск рассказала мне, что мужу три месяца не платят зарплату. И только не надо кричать, что это вранье. Человек воевавший с самого начала войны врать не будет.

Это беда, военные три года без повышения зарплаты, вдобавок еще и не выплачивают. При этом власть отнекивается, что задолженности по зарплатам нет. Циничная ложь, впрочем как и везде.