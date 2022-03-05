Под Житомиром российские оккупанты бросили свою технику и погибшего. Видео

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В Житомирской области российские оккупанты бросили свой подбитый БМП. Стоит отметить, что враг также покинул в уничтоженной технике погибшего россиянина.

Также на месте возле БМП обнаружили символику ямало-ненецкого округа РФ. Видео с подбитой вражеской техникой было опубликовано в YouTube (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Военный за кадром говорит, что подбитая вражеская техника находится на трассе Житомир-Киев. По его словам, погибший оккупант был водителей уничтоженного БМП.

"Под Житомиром оккупанты побросали технику и даже своего двухсотого", – говорится в комментарии к видео.

Видео дня

Напомним, под Николаевом украинские воины подбили вражескую бронемашину "Тигр" и взяли в плен четырех оккупантов. Видео допроса путинских наемников, приехавших в Украину убивать украинцев, воины выложили в сеть.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что накануне секретарь СНБО Алексей Данилов констатировал: самыми напряженными направлениями остаются Мариуполь и Николаев. Однако украинские воины дают врагу такой мощный отпор, что путинские войска почти полностью деморализованы.

#stopwar

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