Под завалами ищут людей: выяснились новые детали ракетного удара оккупантов по Днепропетровщине

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Российские оккупанты нанесли ракетный удар по воинской части на окраине Днепра. На данный момент под завалами ищут людей.

Также известно о серьезных разрушениях вследствие атаки. Об этом сообщил руководитель Совета обороны Днепропетровской области Валентин Резниченко.

"Тревожная ночь. Два ракетных удара по воинской части на окраине Днепра. Серьезные разрушения. Спасатели разбирают завалы и ищут людей. Мы победим!" - отметил он.

Отметим, что ранее в ГСЧС уточнили, что удара было два – около 22:38. Значительно разрушены здания части, также возникло два очага пожара.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля – Россия выпустила более 1200 ракет. Из всех в цель попали 39% ракет.

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