Под Запорожьем оккупанты сорвали мост: люди пытаются эвакуироваться пешком

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В Запорожской области гуманитарный конвой наткнулся на боевую позицию российских военных, когда обходил сорванный оккупантами мост. Солдаты страны-агрессора не пропустили людей.

По состоянию на вечер 12 марта гумконвой остановился в районе Каменского. "Проводятся попытки эвакуации людей в пешем порядке", – сообщили в Telegram-канале Запорожской областной военной администрации.

Еще один гуманитарный конвой не смог доехать до Мариуполя. В населенный пункте Токмак российские военные обворовывали машины на каждом своем блок-посту, забирая продукты питания, одежду, предметы личной гигиены.

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В итоге российский патруль взял конвой под сопровождение. Около 18:00 колонну видели у н.п. Зеленовка (Приморский район) в направлении Бердянска.

В Запорожской областной военной администрации добавили, что действия оккупантов сопровождаются многочисленными случаями тяжких преступлений против мирного населения.

Однако, подчеркнула пресс-служба, украинцев сейчас объединяет огромная любовь к родной стране. Она стала мощной силой, непреодолимой для оккупантов.

Как писал OBOZREVATEL:

12 марта украинские пограничники, обороняющие Мариуполь, отразили очередную атаку оккупантов. Бой для агрессоров завершился большим количеством убитых, а выжившие спасались бегством.

Ситуация в Мариуполе остается очень сложной. Город страдает от почти непрерывных вражеских обстрелов. 9 марта оккупанты разбомбили даже городскую детскую больницу с родильным отделением, где находились женщины и дети.

В Мариуполе очень мало продовольствия, у людей нет света, тепла и воды.

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