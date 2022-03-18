Под Запорожьем оккупанты обстреляли спасателей: один человек погиб, 5 ранены

В пятницу, 18 марта, при ликвидации пожара в с. Натальевка Запорожской области, возникшего в результате обстрелов российскими оккупантами, погиб пожарный, ранены еще 5 сотрудников ГСЧС. Трагедия произошла в результате повторного вражеского обстрела в эпицентр возгорания.

Об этом сообщили в Facebook Главного управления ГСЧС Украины в Запорожской области. Спасатели выразили глубокую грусть по поводу смерти побратима-огнеборца.

"Во время тушения возгорания враг произвел повторный обстрел в эпицентр возгорания. Спасатели оказались в смертельной опасности. К сожалению, в результате взрыва погиб наш старший пожарный 4 ДПРЧ Евгений Донец", – говорится в сообщении.

"В нашей памяти Евгений всегда останется как хороший друг, отзывчивый и добрый человек и профессионал пожарного дела", – отметили в ГСЧС.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Гостомеле Киевской области в плен к российским оккупантам попал сотрудник ГСЧС Алексей Данченко. Спасателя захватили, когда он помогал эвакуировать мирное население.

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