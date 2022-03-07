Под Сумами произошли боевые столкновения: есть погибшие

В Сумском районе произошли новые боевые столкновения с российскими оккупантами. В результате них погибли люди.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. Он описал обстановку по состоянию на вечер 7 марта 2022 г.

Живицкий сообщил, что в результате бомбардировки российскими военными города Лебедин, который расположен в 52 км от областного центра, была разрушена электроподстанция, хлебозавод, АЗС и выбиты окна в домах.

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"В городе лишь частично восстановлено электроснабжение, в ряде населенных пунктов Лебединской ОТГ оно отсутствует уже третьи сутки. В городе работают аварийные бригады "Облэнерго", – рассказал Живицкий

В то же время Краснополье осталось без мобильной связи. Более подробную информацию о боестолкновениях, в результате которых 6 и 7 марта погибли люди, глава военной администрации пообещал озвучить в ближайшее время.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители временно оккупированного Токмака Запорожской области вышли на многотысячный митинг против российских военных и мешали им снять украинскую символику. А украинские защитники из полка "Азов" под Мариуполем уничтожили бронетехнику вместе с оккупантами и завладели важными документами.

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