Под Славутичем третий день идут бои, защитники держат оборону, – мэр

В Киевской области на окраинах города Славутич (Вышгородский район) уже третий день продолжаются бои. По состоянию на 25 марта российские оккупанты оккупанты вели обстрелы из танков, минометов и САУ.

В результате преступных действий армии РФ есть жертвы с украинской стороны, в том числе среди гражданского населения. Об этом УНИАН сообщил мэр Славутича Юрий Фомичев.

Он отметил: точное количество погибших и раненных пока неизвестно. "Сколько гражданских погибло – поймем утром [в субботу, 26 марта]", – сказал городской голова.

Фомичев подчеркнул, что силы российских военных находятся под Славутичем. Наши защитники героически держат оборону.

Видео дня

"Третий день бои. В город они не зашли. Бои идут на окраинах. Город не сдаем, но силы неравны", – сказал мэр.

Добавим: Славутич находится в 10 км от левого берега Днепра. Население – около 25 500 человек (в большинстве бывшие жители Припяти).

Как ранее писал OBOZREVATEL:

В Донецкой области на Авдеевском и Марьинском направлениях практически весь день, 25 марта, оккупанты обстреливали мирное население. В Максимильяновке погиб один ребенок, ранения получили двое людей в Авдеевке (в том числе один несовершеннолетний) и один человек в Марьинке.

Вероятно, с военнослужащими путинские солдаты воевать боятся, ведь ВСУ эффективно дают врагу отпор.

Так, в течение пятницы, 25 марта, на Донбассе защитники Украины сбили три вражеских самолета и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10". Всего за сутки Объединенные силы отбили девять атак российских войск и ликвидировали около 170 врагов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!