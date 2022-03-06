Под Северодонецком ВСУ уничтожили передовой отряд российских войск, – Бутусов
В Луганской области под Северодонецком Вооруженные силы Украины совершили успешную короткую контратаку. Им удалось разгромить передовой отряд российских войск.
Об этом в Facebook сообщил украинский журналист Юрий Бутусов. Наши защитники уничтожили три БМП и два автомобиля оккупантов.
Бутусов добавил, что Северодонецк – это ключевой узел коммуникаций на Донбассе. Украинские воины успешно его обороняют.
"Силы командования ООС успешно отражают все атаки противника и наносят ему большие потер", – написал журналист.
Напомним, что ранее украинские защитники уже разбили под Северодонецком колонну российских оккупантов. Враг тогда отступил на многие километры.
Как сообщал OBOZREVATEL, под Николаевом Вооруженные силы Украины разгромили парашютно-десантную роту российских оккупантов. После нанесенной атаки солдаты РФ сбежали с места боя.
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