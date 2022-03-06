Под Северодонецком ВСУ уничтожили передовой отряд российских войск, – Бутусов

София Закревская
Общество
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Под Северодонецком ВСУ уничтожили передовой отряд российских войск, – Бутусов
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В Луганской области под Северодонецком Вооруженные силы Украины совершили успешную короткую контратаку. Им удалось разгромить передовой отряд российских войск.

Об этом в Facebook сообщил украинский журналист Юрий Бутусов. Наши защитники уничтожили три БМП и два автомобиля оккупантов.

Бутусов добавил, что Северодонецк – это ключевой узел коммуникаций на Донбассе. Украинские воины успешно его обороняют.

"Силы командования ООС успешно отражают все атаки противника и наносят ему большие потер", – написал журналист.

Место боя с оккупантами.
Видео дня
Уничтоженная техника оккупантов.
ВСУ уничтожили передовой отряд войск РФ.
Оккупантов разбили под Северодонецком.

Напомним, что ранее украинские защитники уже разбили под Северодонецком колонну российских оккупантов. Враг тогда отступил на многие километры.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Николаевом Вооруженные силы Украины разгромили парашютно-десантную роту российских оккупантов. После нанесенной атаки солдаты РФ сбежали с места боя.

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