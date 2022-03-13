Под Северодонецком оккупанты убили волонтера в инвалидной коляске в собственном доме

Российские оккупанты 13 марта убили волонтера с инвалидностью под Северодонецком в Луганской области. Путинские убийцы ворвались к нему домой и расстреляли прямо в инвалидной коляске.

Об этом сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай в эфире телеканала Интер.

Александр Кононов, которого в Луганской области больше знали как "Саныча", жил в поселке Боровское под Северодонецком.

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Потеряв одну руку и одну ногу до войны, работая на лесопилке, Александр с 2014-го активно помогал украинским воинам, защищавшим Украину на Донбассе, собирал и отвозил на позиции помощь для ВСУ.

За свою проукраинскую позицию, которую "Саныч" никогда не скрывал, он даже попал в плен к террористам "ЛНР". Там он провел 100 дней.

Несмотря на пережитое в плену, вернувшись домой, "Саныч" продолжал волонтерскую деятельность, пока к нему в дом не ворвались путинские убийцы.

"Сани больше нет. Пережить оккупацию, плен, новое вторжение и быть застреленным в собственном доме прямо в коляске. Твари. Спи, братик. Ты очень крут. Ты настоящий украинец Донбасса. Мордор маст дай", – написал журналист Руслан Горовой.

Украинцы Луганщины клянутся: найдут тех, кто "сдал" Александра Кононова. За смерть Саныча неизвестные доносчики заплатят в полной мере.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты в Мариуполе убили уже 2187 мирных граждан. Только за последние сутки город пережил 22 бомбардировки.

Как признаются сами захватчики в перехваченных СБУ телефонных разговорах, им дали команду целенаправленно убивать граждан Украины. И они уже начали это делать.