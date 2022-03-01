Под Ахтыркой российские оккупанты расстреляли автомобиль с мирными жителями, – глава ОГА

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Российские оккупанты в Чупаховке Сумской области, что недалеко от Ахтырки, убили мирных жителей. Их расстреляли прямо в автомобиле.

Об этом сообщил глава ОГА Дмитрий Живицкий в своем Telegram-канале. Он уточнил, что вражеский БТР остановился и открыл огонь по гражданским.

"Враги на БТР остановились, расстреляли людей, которые ехали на ВАЗ-99, бросили бронетранспортер, пересели в автомобиль и уехали в неизвестном направлении", – рассказал глава Сумской ОГА.

Живицкий добавил, что в этом поселке также оккупанты вскрывали гаражи и угоняли автомобили.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Ахтырке россияне обстреляли из "Градов" воинскую часть и убили 70 украинских военнослужащих.

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