Под Николаевом украинские военные подбили вражеский 'Тигр' и взяли в плен оккупантов. Видео

Под Николаевом украинские воины подбили вражескую бронемашину "Тигр" и взяли в плен четырех оккупантов.

Видео допроса путинских наемников, приехавших в Украину убивать украинцев, воины выложили в сеть.

"Давай, рассказывай! Рассказывай, я тебе говорю – где твоя рота стоит?" – спрашивает украинский воин у одного из оккупантов.

"Да я не местный, откуда я знаю, где она стоит?", - лжет пленник.

Украинский военный перечисляет возможные места расположения сил оккупантов, ласково называя оккупанта "котиком".

В то же время оккупант заявляет, что они "не на территории Украины стоят", на что получает напоминание от защитников Украины, что они вторглись на нашу землю и находятся на территории Николаевской области.

Видео дня

"Ты в Николаевской области! Ты - у меня дома, уе*ок!" – не выдерживает украинский воин.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что накануне секретарь СНБО Алексей Данилов констатировал: самыми напряженными направлениями остаются Мариуполь и Николаев. Однако украинские воины дают врагу такой мощный отпор, что путинские войска почти полностью деморализованы.

По данным Генштаба, по состоянию на утро 5 марта оккупанты потеряли в Украине более 10 тысяч погибших и почти 300 танков.