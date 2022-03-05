Под Николаевом сбили российский самолет Су-25, пилотов взяли в плен. Фото

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины сбили очередной самолет Су-25 российских захватчиков в городе Очаков Николаевской области. Пилоты взяты в плен.

Об этом сообщили в Facebook ВМС ВС Украины. Отмечается, что не первый день РФ пытается уничтожить город, в частности совершая постоянные авиационные налеты, устрашая мирное население. Однако Украина продолжает обороняться.

"Так, сегодня, 5 марта, во время очередного налета авиации один из наших военных моряков сбил самолет Российской Федерации, а именно Су-25. Пилоты взяты в плен", – говорится в сообщении.

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Военные отметили, что сбитый самолет вылетел в свой "последний" полет с захваченного в 2014 году аэродрома в г. Саки (Новофедоровка).

Напомним: украинские военные уничтожили боевой вертолет оккупантов. Прямое попадание удалось утром 5 марта. Точное место поражения не назвали, однако показали видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники сбили очередной российский самолет, бомбивший жилые дома в городе Чернигов. В сеть попали видео с падением самолета, а также фото пилотов.