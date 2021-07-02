Под Николаевом презентовали авиационную фазу 'Си Бриз 2021': фото шоу от штурмовиков, истребителей и вертолетов

На военно-воздушной базе Кульбакино, которая находится под Николаевом, командование международных учений "Си Бриз" показало авиационную составляющую маневров. Полигоном для "авиашоу" стало местоположение 10-й авиационной бригады морской авиации (Сакской), а основными действующими лицами были летчики и техники этого подразделения ВМСУ на своих вертолетах и самолетах.

Об этом сообщила "Думская". В показе авиационной техники над Кульбакино приняли участие вертолеты морской авиации Ми-8МСБВ и МИ-14ПЛ, а также истребители и транспортные самолеты.

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Так, пилоты 299-й бригады тактической авиации на штурмовике Су-25 показали действия при атаке наземных целей, а на истребителях Су-27 пилоты с 39-й авиабригады сделали несколько проходов "крыло в крыло", продемонстрировав отличную слетанность при работе парой.

Транспортный самолет Ан-26 совершил выброс парашютистов из разной высоты, после чего совершил проход над взлетно-посадочной полосой на предельно малой высоте.

Несколько проходов над аэродромом показал также британский многоцелевой истребитель Eurofighter Typhoon – самолет взлетел с румынской авиабазы имени Михаила Когэлничану, что под Констанцио.

В то же время журналистам показали один из турецких ударных беспилотников типа "Байрактар", поступление которых ожидают украинские летчики. По словам руководства, эти дроны поступят в 10-ю бригаду морской авиации уже в июле-августе этого года.

Своеобразное "авиашоу" над Кульбакино продолжалось более 2 часов.

Руководители учений с украинской и с американской стороны отметили, что взаимодействие наших военных приближает Украину к членству в НАТО.

"Украинская авиация совместно с авиацией стран-партнеров активно участвует в проведении учений. Сейчас проходит фаза развертывания сил, как на море, так и на суше, такое взаимодействие очень полезно для нас", – пояснил руководитель учений с украинской стороны, первый заместитель командующего ВМСУ капитан 1 ранга Алексей Доскато.

Со своей стороны руководитель учений с американской стороны, капитан 1 ранга Стюарт Бауман заявил, что украинские летчики показывают высокий класс при выполнении полетов.

"Это дает все основания утверждать, что украинская армия приближается к стандартам НАТО", – отметил Стюарт Бауман.

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