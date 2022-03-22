Под Мариуполем террористы "ДНР" захватили колонну эвакуационных автобусов, людей держат в заложниках, – Верещук

Кирилл Лютый
Общество
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Верещук сообщила, что террористы 'ДНР' захватили автобусы для эвакуации жителей Мариуполя
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Террористы "ДНР" захватили под Мариуполем колонну эвакуационных автобусов, которые должны были ехать по гуманитарному коридору. Людей держат в заложниках и собираются ли их отпустить – пока неизвестно.

Об этом 22 марта в эфире украинского телемарафона сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Она назвала действия оккупантов настоящим зверством.

"Сегодня на коридоре, который мы в очередной раз попробовали открыть, есть колонна автобусов и сотрудники ГСЧС, которых захватили представители "ДНР". Они стоят возле Мангуша, мы пытаемся их вытащить всеми силами. Этот коридор мы согласовали, согласовали с Красным Крестом. Людей сейчас удерживают в заложниках. Сообщили, что технику заберут, а людей, возможно, отпустят, а возможно и нет", – рассказала Верещук.

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Она также отметила, что фактически зеленого коридора из Мариуполя нет. Людям, чтобы сесть в эвакуационные автобусы, нужно добираться до них на легковых авто или идти пешком около 20 км.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мариупольском горсовете сообщили, что за последнюю неделю несколько тысяч жителей Мариуполя были силой вывезены на территорию России. Захваченных мариупольцев вывозили в фильтрационные лагеря, где оккупанты проверяли телефоны и документы людей. После проверки часть мариупольцев перенаправляли в отдаленные города РФ.

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