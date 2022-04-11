Под Мариуполем погиб украинский майор, который спасал раненых воинов: у него осталось трое детей. Фото
Российские оккупанты убили украинского защитника, майора Юрия Тимуся. Он погиб во время эвакуации раненых солдат из Мариуполя.
Об этом сообщила супруга военного Ольга. По ее словам, мужчина неоднократно выполнял задачи в зоне ООС и с первых дней останавливал нашествие врага под Киевом.
"31 марта во время выполнения боевого задания и эвакуации тяжело раненых под Мариуполем героически погиб мой любимый муж и отец троих детей, майор Тимусь Юрий Владимирович. Который неоднократно выполнял задание в зоне ООС и с первых дней войны под Киевом останавливал нашествие российских захватчиков", – написала она.
Женщина отметила, что военный хотел всех спасти, но погиб сам. "Мы потеряли любящего, хорошего, милого, доброго, мужественного, верного, лучшего в мире мужчину и папу двух сынишек и нашей маленькой дочери. Ты наш Герой, наш Защитник!", – подчеркнула Ольга.
Как сообщал OBOZREVATEL, в боях за Украину погиб сержант 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Владимир Балюк. Ценой своей жизни он уничтожил две вражеские бронемашины десанта и немало оккупантов.