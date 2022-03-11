Под Мариуполем Нацгвардия уничтожила танк и диверсионную группу врага. Видео

Бойцы отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии Украины на подступах к Мариуполю Донецкой области уничтожили технику врага. Также была ликвидирована российская диверсионная группа.

Об этом сообщили на официальной странице Нацгвардии в Facebook. На видео (доскролльте новость до конца) можно посмотреть, как танк попал в поле зрения украинских военнослужащих и они нанесли точный удар.

Также в НГУ сообщили, что во время рейда удалось уничтожить диверсионную группу российских оккупантов. У них кроме документов, подтверждающих принадлежность к армии Российской Федерации, нашли и радиостанцию.

Видео дня

"Теперь слушать врага станет проще. И удары станут более точными. Мы не сдадим Мариуполь!", – добавили в Нацгвардии.

В городе, который расположен на побережье Азовского моря, сейчас очень сложная обстановка. Мариуполь находится в полном окружении – есть трудности с электричеством, отоплением, питанием и питьевой водой.

Но самое циничное и ужасное военное преступление российской армии – то, что оккупанты просто уничтожают город, разрушая обстрелами здания, и убивая людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, военнослужащие РФ впервые использовали на территории нашей страны, в Мариуполе, фугасную авиабомбу на тысячу килограмм тротила. Ее сбросили в центре города.

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