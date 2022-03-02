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Под Крутами были уничтожены почти 200 российских оккупантов: тела вывозили двумя КаМАЗами
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Под Крутами Черниговской области через 104 года повторился бой с российским захватчиком. В этот раз украинские воины одержали убедительную победу.
Об этом сообщается в Facebook Территориальной обороны Вооруженных сил Украины. По свидетельству жителей общины, после боя труппы почти 200 погибших солдат и офицеров ВС РФ собирали по всей округе.
На двух КамАЗах "двухсотых" увезли в сторону Сумской области.
Как сообщал OBOZREVATEL, бой под Крутами, годовщину которого отмечают 29 января, перекликается с событиями, которые Украина переживает сегодня. И тогда, в начале ХХ столетия, и сегодня наше государство защищается от одного и того же врага.
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