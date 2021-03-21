Под Киевом разоблачили псевдоцентр реабилитации, где пытали людей

Под Киевом в Ирпене правоохранители разоблачили "реабилитационный центр", где издевались над людьми. Этот псевдоцентр и его сотрудники формально не имели никаких прав на проведение лечения.

Копы обнаружили псевдоцентр после того, как на улице трое неизвестных связали мужчину и силой затолкали в автомобиль. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Нацполиции.

Полиция установила местонахождение автомобиля, на котором похитили потерпевшего. По этому адресу находился один из реабилитационных центров, в селе Петропавловская Борщаговка. В нем незаконно содержались по неизвестным причинам несколько десятков человек, большинство из которых не страдают ни на алкогольную, ни на наркозависимость. Люди находились в суровых условиях, с зарешиченимы окнами, выходить на улицу категорически запрещалось. Иждивенцы центра подвергались пыткам.

К создания псевдоцентра причастны шесть человек, пятеро из которых задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Они заключали договоры с родственниками наркозависимых, получали большие деньги за их лечение, а в реалиях – лечение не совершали, а делали пытки над людьми. В настоящее время правоохранители разыскивают шестого фигуранта события и устанавливают других лиц, причастных к совершению данного правонарушения.

Возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины. Виновным грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Решается вопрос об объявлении подозрения задержанным. Меру пресечения изберет суд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове разоблачили "реабилитационный центр", где незаконно удерживали семерых людей. Их заставляли принимать неизвестные лекарства и регулярно избивали.