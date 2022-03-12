Под Изюмом украинские военные сбили российский истребитель: он упал на территории РФ

Украинские военные 12 марта подбили в районе города Изюм вражеский истребитель. По самолету оккупационной армии ВСУ применили ЗРК Stinger.

Об этом сообщил глава Харьковской областной ВГА Олег Синегубов.

"Сегодня около 12 часов в Изюмском районе мобильная группа противовоздушной обороны ВСУ сбила российский истребитель. Самолет врага уничтожили из переносного зенитно-ракетного комплекса "Stinger". Истребитель оккупантов задымился и упал на территории Белгородской области РФ", – сообщил руководитель Харьковской областной ВГА.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в боях за Изюм погиб легендарный Яшка Цыганков. Воин защищал Украину от России еще с 2014 года.

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За 17 дней войны боях за Украину, по словам Зеленского, погибли около 1300 украинских военных. Такие данные президент озвучил 12 марта в ходе встречи с зарубежными журналистами.

Россия же погибшими потеряла более 12 тысяч. Хотя, по данным экс-министра внутренних дел, погибших оккупантов может быть гораздо больше.