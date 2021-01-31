Под Харьковом владельцы 'евроблях' перекрывали трассу. Фото и видео

Несколько десятков владельцев автомобилей с еврономерами ("евробляхи") 31 января перекрывали движение по трассе Киев-Харьков и требовали доступной растаможки.

Как пишет "Суспільне", участники собирались возле поста полиции на въезде в Песочин (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Демонстранты требовали приезда начальника Патрульной полиции Харьковской области Алены Стрижак и обещания, что до принятия закона о доступной растаможке их не будут штрафовать.

По данным полиции, в акции приняли участие 60 человек, однако организаторы заявляют о 100-200 участниках.

Акция началась около 18:00, а к 18:30 уже завершилась. Дорога была разблокирована.

Правоохранители договорились с демонстрантами, что 1 февраля утром их ждут в управлении Патрульной полиции, а оштрафовать могут пока только за нарушение правил дорожного движения.

(Видео – Telegram "СТО Харьков")

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Национальная полиция получила доступ к электронной базе Государственной фискальной службы, что дало ей возможность проверять статус автомобилей на иностранных номерах и право штрафовать "евробляхи" на месте.