Под Харьковом владельцы "евроблях" перекрывали трассу. Фото и видео
Несколько десятков владельцев автомобилей с еврономерами ("евробляхи") 31 января перекрывали движение по трассе Киев-Харьков и требовали доступной растаможки.
Как пишет "Суспільне", участники собирались возле поста полиции на въезде в Песочин (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
Демонстранты требовали приезда начальника Патрульной полиции Харьковской области Алены Стрижак и обещания, что до принятия закона о доступной растаможке их не будут штрафовать.
По данным полиции, в акции приняли участие 60 человек, однако организаторы заявляют о 100-200 участниках.
Акция началась около 18:00, а к 18:30 уже завершилась. Дорога была разблокирована.
Правоохранители договорились с демонстрантами, что 1 февраля утром их ждут в управлении Патрульной полиции, а оштрафовать могут пока только за нарушение правил дорожного движения.
(Видео – Telegram "СТО Харьков")
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Национальная полиция получила доступ к электронной базе Государственной фискальной службы, что дало ей возможность проверять статус автомобилей на иностранных номерах и право штрафовать "евробляхи" на месте.