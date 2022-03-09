Под Харьковом разгромили кадыровцев, которые собирались наступать на город. Видео 18+

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Под Харьковом украинские воины разгромили группу кадыровцев, собиравшихся наступать на город. Враг понес потери.

Фото и видео с места боя полка "Азов" и кадыровцев выложил Константин Немичев.

Бой произошел накануне, 8 марта.

Немичев показал тела уничтоженных оккупантов и остатки их техники.

"Так вы и будете подыхать", – сказал он, снимая видео внутри захваченной ранее кадыровцами АЗС под Харьковом.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия в войне против Украины потеряла до 10% военного актива. Так оценили эффективность работы защитников Украины в CNN.

Первые потери уже несет ти так называемая ЧВК Вагнера, бойцов которой на днях поспешно перебрасывали в Украину.

Всего за 12 дней Россия потеряла в Украине более 12 тысяч солдат и офицеров, а также более 1000 бронемашин, около 300 танков, 128 самолетов и вертолетов.