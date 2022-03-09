Под Харьковом разгромили кадыровцев, которые собирались наступать на город. Видео 18+
Под Харьковом украинские воины разгромили группу кадыровцев, собиравшихся наступать на город. Враг понес потери.
Фото и видео с места боя полка "Азов" и кадыровцев выложил Константин Немичев.
Бой произошел накануне, 8 марта.
Немичев показал тела уничтоженных оккупантов и остатки их техники.
"Так вы и будете подыхать", – сказал он, снимая видео внутри захваченной ранее кадыровцами АЗС под Харьковом.
Посмотреть видео 18+ можно здесь.
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