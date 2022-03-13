Под Гостомелем войска РФ пытались навести понтонные переправы и попали под сокрушительный огонь ВСУ

В районе Гостомеля Киевской области российские войска пытались установить понтонные переправы для последующих маневров. Украинские защитники успешно уничтожили вражескую технику.

Об этом в Facebook в воскресенье, 13 марта, сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВС Украины. Воины также поделились фотографией подбитой техники РФ.

"Орки решили навести переправы. Наши казаки их поджарили", – сказано в сообщении.

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Как писал OBOZREVATEL:

Официальные цифры о ликвидированных российских военных на войне в Украине не меняются уже несколько дней подряд (указываются как >12 тысяч) не из-за того, что враг не несет существенных потерь.

Дело в том, что подсчет убитых из личного состава противника – далеко не первоочередное дело на месте событий, пояснили в Минобороны Украины.

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