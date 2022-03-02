Под Горловкой в плен сдались террористы 'Л/ДНР' в касках Второй мировой. Видео

Под Горловкой в плен солдатам ВСУ сдались около полутора десятков террористов "ЛДНР", одетых вразнобой и в каски времен Второй мировой войны.

Видео допроса пленных появилось в интернете.

На видео видно 13 человек. У части из них на головах - каски времен Второй мировой.

По словам пленных, они - резервисты, которых террористы спешно собрали - и отвезли на Горловское направление, где и бросили.

"Нас поставили, ничего нам не объявили, не объяснили.. Собрали нас, тысячу резервистов, и поставили в Зайцево и сюда вот это вот... на"глаза". Собрали, поставили сюда, мы поменяли кадровых, ну, которые воевали".

Видео дня

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в течение недели до начала широкомасштабного вторжения путинских войск в Украину, марионеточные "главы" "республик" объявили мобилизацию. Мужчин, живущих на оккупированных территориях, забирали из дому, хватали на улицах и тащили в военкоматы. По данным украинских спецслужб, местных жителей оккупанты намеревались использовать как "мясо".

Тех "мобилизированных" кого сразу не бросили в бои - подвергали настоящим издевательствам. Их держали в неотапливаемых помещениях без окон и не кормили.

По данным украинского омбудсмена, по крайней мене двое принудительно мобилизированных жителей ОРДЛО.

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