Под Черниговом ВСУ уничтожили подразделения оккупантов, обстреливавших ракетами город

Защитники Черниговщины нанесли оккупантам сокрушительный удар: уничтожено огромное количество бронетехники, захвачено много пленных. Также украинские воины уничтожили подразделения оккупантов, которые наносили ракетные удары по Чернигову.

Об итогах суток в Черниговской области сообщили в Оперативном командовании "Север".

"За минувшие сутки украинским защитникам удалось захватить и уничтожить значительное количество бронетанковой и автомобильной техники противника. Часть москальской орды уничтожена, часть сдалась в плен. Кроме того, вблизи Чернигова "наши котики" уничтожили подразделения орков, на вооружении которых было оружие, из которого враг наносил ракетные удары по Чернигову", - отметили в ОК "Север".

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Военные также подчеркнули: та техника, которая не была сожжена дотла, уже используется украинскими подразделениями. Снаряды, захваченные украинскими военными вместе с техникой, уже летят в сторону оккупантов.

Небольшую часть уничтоженной 12 марта техники в ОК "Север" показали на фото.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что защитники Черниговщины активно вытесняют оккупантов с украинской земли. Сегодня, 12 марта, они освободили два населенных пункта в Черниговской области, а накануне - выгнали оккупантов сразу из 5 сел.

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