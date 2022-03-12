Под Черниговом ВСУ уничтожили подразделения оккупантов, обстреливавших ракетами город

Лилия Рагуцкая
Общество
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Под Черниговом ВСУ уничтожили подразделения оккупантов, обстреливавших ракетами город
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Защитники Черниговщины нанесли оккупантам сокрушительный удар: уничтожено огромное количество бронетехники, захвачено много пленных. Также украинские воины уничтожили подразделения оккупантов, которые наносили ракетные удары по Чернигову.

Об итогах суток в Черниговской области сообщили в Оперативном командовании "Север".

"За минувшие сутки украинским защитникам удалось захватить и уничтожить значительное количество бронетанковой и автомобильной техники противника. Часть москальской орды уничтожена, часть сдалась в плен. Кроме того, вблизи Чернигова "наши котики" уничтожили подразделения орков, на вооружении которых было оружие, из которого враг наносил ракетные удары по Чернигову", - отметили в ОК "Север".

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Военные также подчеркнули: та техника, которая не была сожжена дотла, уже используется украинскими подразделениями. Снаряды, захваченные украинскими военными вместе с техникой, уже летят в сторону оккупантов.

Небольшую часть уничтоженной 12 марта техники в ОК "Север" показали на фото.

Под Черниговом ВСУ уничтожили подразделения оккупантов, обстреливавших ракетами город
Под Черниговом ВСУ уничтожили подразделения оккупантов, обстреливавших ракетами город
Под Черниговом ВСУ уничтожили подразделения оккупантов, обстреливавших ракетами город

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что защитники Черниговщины активно вытесняют оккупантов с украинской земли. Сегодня, 12 марта, они освободили два населенных пункта в Черниговской области, а накануне - выгнали оккупантов сразу из 5 сел.

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