Под Бердянском оккупанты заблокировали автобусы, прибывшие забрать людей из Мариуполя в Запорожье – Бердянский горсовет

София Закревская
Общество
1 минута
4
Под Бердянском оккупанты заблокировали автобусы, прибывшие забрать людей из Мариуполя в Запорожье – Бердянский горсовет
nosound
Прослушивание новости на данный момент не доступно

Российские оккупационные войска снова препятствуют спасению мирных граждан из горячих точек. Они остановили целую колонну автобусов для эвакуации жителей Мариуполя.

Автобусы выехали из Запорожья в Бердянск в 11:00 в субботу, 19 марта. Об этом сообщает Бердянский городской совет в Facebook.

Враг решил не пускать колонну в город, остановив ее за три километра до него на кольце перед селом Азовское. Оккупанты не дали спокойно переночевать в Бердянске водителям, которые половину суток провели в пути.

"В связи с этим все ранее озвученные планы эвакуации остаются под вопросом", – добавили в горсовете.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 марта в Украине из 10 запланированных гуманитарных коридоров сегодня сработало восемь. За сутки из горячих точек удалось спасти 6623 человека, большинство из них – это мирные жители, вырвавшиеся из Мариуполя.

Обращение коллектива OBOZREVATEL.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!

УкраинаБердянскВторжение России в УкраинуВойна в Украине 2022эвакуацияРоссия - страна-агрессор