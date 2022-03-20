Под Бердянском оккупанты заблокировали автобусы, прибывшие забрать людей из Мариуполя в Запорожье – Бердянский горсовет

Российские оккупационные войска снова препятствуют спасению мирных граждан из горячих точек. Они остановили целую колонну автобусов для эвакуации жителей Мариуполя.

Автобусы выехали из Запорожья в Бердянск в 11:00 в субботу, 19 марта. Об этом сообщает Бердянский городской совет в Facebook.

Враг решил не пускать колонну в город, остановив ее за три километра до него на кольце перед селом Азовское. Оккупанты не дали спокойно переночевать в Бердянске водителям, которые половину суток провели в пути.

"В связи с этим все ранее озвученные планы эвакуации остаются под вопросом", – добавили в горсовете.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 19 марта в Украине из 10 запланированных гуманитарных коридоров сегодня сработало восемь. За сутки из горячих точек удалось спасти 6623 человека, большинство из них – это мирные жители, вырвавшиеся из Мариуполя.

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