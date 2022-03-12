Под Баштанкой ВСУ зажали российские войска в кольцо: работает артиллерия

В Баштанском районе Николаевской области украинские силы обороны зажали российских оккупантов в кольцо. Враг не может продвигаться ни в одну сторону.

Об этом сообщает Телеграм-канал KIEVMAP.

"Информацию подтвердил представитель ВСУ. По его словам, украинские военные уничтожили понтонную переправу и зажали оккупантов между двумя трассами без возможности двигаться. В то же время, по позициям россиян работает украинская артиллерия", - сказано в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские военные разгромили колонну вражеской техники в Каменском.

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За 17 дней войны в Украине Россия понесла колоссальные потери. Таких поражений и такого урона в живой силе и технике РФ не знала многие десятилетия.

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