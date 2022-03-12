''Почувствуйте разницу'': в сети сравнили, как доставляют хлеб украинцы и российские оккупанты. Фото и видео

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В сети сравнили, как доставляют хлеб украинцы и российские оккупанты. Сравнение оказалось не в пользу захватчиков.

Показательные фото и видео опубликовали на одном из Телеграм-каналов.

На опубликованном видео - упаковка и погрузка более полутысячи буханок хлеба, которые одесситы передали харьковчанам, оказавшимся под постоянными обстрелами рашистов.

Видео дня

А вот как привозили хлеб оккупанты в оккупированный Херсон: в открытом кузове Камаза, насыпью - под снегом и дождем.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ночью оккупанты обстреляли Николаев, в Днепре, Кропивницком и Василькове были слышны взрывы.