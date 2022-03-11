'Почувствуйте разницу': в сети показали, чем отличаются украинцы и россияне. Фото

В сети опубликовали фото, которые демонстрируют разницу между украинцами и россиянами. В частности, наглядно показано стремление граждан Украинцы отстаивать свои права и защищать родину.

Особое внимание уделили нежеланию россиян бороться с путинским режимом. Фото были опубликованы в Telegram (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На одном из фото показали разговор пленного оккупанта с матерью, которая говорит, что "война ее не касается". Также продемонстрировано героическое сопротивление граждан Украины российской агрессией, когда люди голыми руками выходили на улицы останавливать российские танки.

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Кроме того, показано нежелание россиян выходить на митинги против войны из-за страха потерять рабочие и учебные места.

Также одна из фотографий демонстрирует стремление украинцев бороться за свою землю и за свободу, в то время, как большинство россиян борются за бредни своего президента.

Напомним, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины раскрыл статистику потерь российских оккупантов – уничтожено около 12 тысяч россиян.

Как сообщал OBOZREVATEL, в нескольких городах Киевской области идут бои с российскими оккупантами. Кроме того, противник продолжает уничтожать дома мирных жителей, в том числе нанося ракетные удары.

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